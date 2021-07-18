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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan asgari ücret desteği için teşekkür

18.07.2021 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan asgari ücret desteği için teşekkür

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının beklentileri arasında yer alan asgari ücret desteğine ilişkin düzenlemenin TBMM'de kabul edilmesi dolayısıyla teşekkür etti.

​​​​​​​Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından, 2016-2020'de uygulanan asgari ücret desteğinin 2021'de de sağlanmasına ilişkin kanun teklifinin TBMM'de kabul edilerek yasalaştığını hatırlattı. Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"İş dünyamızın beklentileri arasında yer alan asgari ücret desteği TBMM'de kabul edildi. Destek 2021 yılında devam edecek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin'e, bakanlarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ederiz."

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