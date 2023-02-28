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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Kilis'te iş insanlarıyla buluştu

28.02.2023 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kilis'te incelemelerde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, Kilis Ticaret ve Sanayi Odasında (KİTSO) kentin iş insanlarıyla yaptığı toplantıdaki konuşmasında, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allahtan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Çok üzgün olduklarını aktaran Hisarcıklıoğlu, KİTSO'nun depremin ilk gününden itibaren aktif çalışmalar yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kilis'in yaraları sarıldıktan sonra ulaşılamayan yerlere KİTSO ekibi olarak ulaştınız. En ücra bölgelere yardım ulaştırdınız. Allah hepinizden razı olsun. Bu dayanışma ruhunuzdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Biz de depremin ardından bölgelere profesyonel ekipler gönderdik. Odalar birliği olarak depremin ilk anından itibaren nerede ne ihtiyaç varsa irtibat noktaları kurarak ulaştırmaya çalıştık."

Hisarcıklıoğlu, kentteki temasları kapsamında Kilis Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.​​​​​​​

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Anahtar Kelimeler:
deprem Kilis TOBB

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