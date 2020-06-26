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TOBB Mesleki Eğitim Merkezi 3 bin maske dağıttı

HAKKARİ HABERLERİ  | 26.06.2020 19:46 | Son Güncelleme

Hakkari Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki Eğitim Merkezi, korona virüs tedbirleri kapsamında 3 bin kişiye ücretsiz maske dağıttı.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Karataş ve beraberindeki personel, kentin en işlek caddesi olan Bulvar Caddesi’nde sosyal mesafe kuralı gözetilerek kurulan stantta vatandaşlara maske ve bilgilendirici broşür dağıttı.

TOBB Mesleki Eğitim Merkezi 3 bin maske dağıttı

Hakkari Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki Eğitim Merkezi, korona virüs tedbirleri kapsamında 3 bin kişiye ücretsiz maske dağıttı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Karataş ve beraberindeki personel, kentin en işlek caddesi olan Bulvar Caddesi’nde sosyal mesafe kuralı gözetilerek kurulan stantta vatandaşlara maske ve bilgilendirici broşür dağıttı. Karataş, merkezlerinde üretilen yaklaşık 3 bin maskeyi vatandaşlara ücretsiz dağıtıklarını söyledi. Amaçlarının herkesin maske takmasını sağlamak olduğunu ifade eden Karataş, “Herkesin bu alışkanlığı edinmesini sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü herkes önce kendini sonra toplumu düşünmek zorundadır. Bunun için de maske takmak zorundayız. Herkese maskesiz gezmeyin diyoruz” dedi.

TOBB Mesleki Eğitim Merkezi 3 bin maske dağıttı

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