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TOBB Nefes Kredisi'nin yeniden devreye alınması sektörlere moral oldu

İZMİR HABERLERİ  | 28.04.2020 15:56 | Son Güncelleme

TOBB Nefes Kredisi'nin yeniden devreye alınması sektörlere moral oldu

İZMİR (AA) - İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde yeniden başlatılan "Nefes Kredisi"nin denizcilik sektörüne sağlayacağı katkıyla moral vereceğini belirtti.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, "TOBB Nefes Kredisi”nin deniz taşımacılığı ve deniz turizminde faaliyet gösteren üye işletmelerine nefes olacağını kaydetti.

Kredinin önümüzdeki günlerde daha fazla bankanın katılımı ile genişlemesinin öngörüldüğünü vurgulayan Öztürk, "Salgın nedeniyle işleri azalan denizciliğin 48 alt sektöründeki üyelerimiz bu destek ile hem can suyuna kavuşacaklar hem de moral kazanacaklar. En zor zamanlarda bizlerin yanında olan TOBB Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na yürekten teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Denizli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili de bu kredinin sektöre katkıda bulunacağını kaydetti.

Tefenlili yaptığı yazılı açıklamada, ekonomiyi ayakta tutmak için tüm önlemlerin alındığını, üyelerinin kendilerinden alacakları faaliyet belgesiyle Denizbank şubelerine giderek kredilerini alabileceğini aktardı.

Tefenlili, "Cirosu 25 milyon liranın altında olan tüm üyelerimiz krediden yararlanabilecek. Cirosu 3 milyon liraya kadar olan üyelerimiz azami 50 bin, cirosu 3 milyondan 25 milyon liraya kadar olan üyelerimiz de 100 bin lira kredi kullanabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

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