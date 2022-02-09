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TOBB üyeleri, sorunlarını TCMB Başkanı Kavcıoğlu'na iletti

09.02.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOBB üyeleri, sorunlarını TCMB Başkanı Kavcıoğlu'na iletti

ANKARA (AA) – Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) oda, borsa ve sektör meclis başkanları, sıkıntılarını ve çözüm önerilerini, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na iletti.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, çevrim içi düzenlenen toplantıya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Hisarcıklıoğlu, "Oda-borsa-sektör meclis başkanlarımızın katılımıyla istişare toplantısı düzenledik. Firmalarımızın ve sektörlerin yaşadıkları sıkıntıları dile getirdik, önerilerimizi ilettik." ifadelerini kullandı.

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