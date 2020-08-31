TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, büyüme rakamlarını değerlendirdi:

GSYH'yi oluşturan faaliyetlerin incelendiğinde bu yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla zincirlenmiş hacim endeksi olarak tarımın yüzde 4, bilgi ve iletişim faaliyetlerinin yüzde 11, finans ve sigorta faaliyetlerinin yüzde 27,8, gayrimenkul faaliyetlerinin yüzde 1,7 arttığını belirten Matlı, buna karşın sanayinin yüzde 16,5, inşaat sektörünün yüzde 2,7, hizmetlerin ise yüzde 25 oranında azaldığını aktardı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı , yılın ikinci çeyreğinde Avrupa Birliği'nin yüzde 11,9, avro bölgesinin yüzde 12,1 ve ABD'nin yüzde 32,9 küçülme yaşadığını belirterek, "Türkiye'nin beklentilerin altında bir daralma yaşamasında ekonomi yönetiminin aldığı koruyucu tedbirler olumlu bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor." değerlendirme sinde bulundu.

Yılın ilk çeyreğindeki 4,4'lük büyümenin aksine ikinci çeyrekteki küçülmenin Kovid-19 salgınına bağlı olarak alınan kısıtlama kararlarının bir sonucu olduğunu ifade eden Matlı, şöyle devam etti:

"Aynı dönemde Avrupa Birliği yüzde 11,9, Avro Bölgesi yüzde 12,1 ve ABD yüzde 32,9 gibi rekor oranlarda küçülme yaşarken Türkiye'nin beklentilerin altında bir daralma yaşamasında ekonomi yönetiminin aldığı koruyucu tedbirler olumlu bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor. Haziran ayından itibaren atılan normalleşme adımları ve Merkez Bankası'nın faizlerde değişiklik yapmaması ekonomiye ciddi destek sağlarken verilerin yeniden V şeklinde pozitif yönlü bir artış izlemesi, Türkiye'nin yıl sonunda daha iyimser bir tabloyla karşı karşıya kalacağını gösteriyor."

- "Kısa çalışma ödeneği yıl sonuna kadar uzatılmalı"

Matlı, işletmelerin üretim, yatırım ve istihdamını aralıksız sürdürmeleri için bir süre daha desteklenmeye ihtiyacı olduğuna dikkati çekerek, bu noktada TOBB'un girişimleri sonucu hayata geçirilen kısa çalışma ödeneğinin 2 ay daha uzatılmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.