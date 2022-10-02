YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Toç Bir-Sen Genel Başkanı Öztürk, Diyarbakır'da konuştu:

Toç Bir-Sen Genel Başkanı Öztürk, Diyarbakır'da konuştu:

02.10.2022 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Memur Sen ailesi olarak bağlı sendikalarla birlikte hepimizin tek bir talebi var, tüm arkadaşlarımızın kadroya geçirilmesi"

DİYARBAKIR (AA) - Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası (Toç Bir-Sen) Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, "Memur Sen ailesi olarak bağlı sendikalarla birlikte hepimizin tek bir talebi var, tüm arkadaşlarımızın kadroya geçirilmesi." dedi.

Öztürk, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda düzenlenen Toç Bir-Sen Diyarbakır Şubesi 6. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede konuşan Öztürk, üyelerinin özlük haklarını iyileştirmenin gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

6. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde imza altına aldıkları karar gereği yapılacak ek gösterge sistemindeki düzenlemeye değinen Öztürk, "Evet herkese 3600 veremeyebilirsiniz ama diğer arkadaşlarımızın da hem emekli maaşı hem de emekli ikramiyesinde bu denli bir artış olabilmesi için bir dokunuş yapılarak bu telafi edilebilir dedik. Buradaki mücadelemiz devam ediyor. Memur Sen ailesi olarak bağlı sendikalarla birlikte hepimizin tek bir talebi var, tüm arkadaşlarımızın kadroya geçirilmesi. Bu konudaki çalışmalar devam edecek. O da inşallah 2023'te hayata geçer." diye konuştu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar da Diyarbakır'ın tarım ve hayvancılık potansiyeli bakımından Türkiye'nin sayılı illerinden biri olduğunu belirtti.

Kentte 7 milyon dekar tarım arazisi varlığı bulunduğunu anlatan Atalar, "Türkiye'de hububat, tohumculuk, ipekböcekçiliği, pamuk ve karpuzda Türkiye'deki üretimde ilk 5 il içerisindeyiz. Hayvancılık bakımından Türkiye'de söz sahibiyiz. 2 milyon 800 bin hayvan varlığımızla Türkiye'de ilk 3 il arasına giriyoruz. Yapılmakta olan barajlar ve sulama projeleri ile inşallah Diyarbakır'daki üretim şu anki halinden en az 2,7 kat daha fazla artış gösterecektir." ifadelerini kullandı.

Kongrede, Erdal Ar yeniden şube başkanlığına seçildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diyarbakır'da düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdiDiyarbakır'da düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi
MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Hançer'in cenazesi toprağa verildiMHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Hançer'in cenazesi toprağa verildi
Sakarya'da ayı ile çakal sürüsü fotokapanla görüntülendiSakarya'da ayı ile çakal sürüsü fotokapanla görüntülendi
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır

Diyarbakır Namaz Vakitleri 2 Ekim Pazar

İmsak
04:48
Sabah
06:08
Öğle
12:14
İkindi
15:32
Akşam
18:09
Yatsı
19:24

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler 2 Ekim Pazar

Kasımoğlu Eczanesi
Sur
Yenisinem Eczanesi
Sur
Canan Eczanesi
Baglar
Oryıl Eczanesi
Baglar
Barış Eczanesi
Baglar
Yiğit Eczanesi
Kayapinar
Kaya Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dünyada sadece 36 kişide var! İki yüzlü çocuk...

Dünyada sadece 36 kişide var! İki yüzlü çocuk...

Hırsızlığı önlemek için hizmet veriyordu! Hırsız kendisi çıktı

Hırsızlığı önlemek için hizmet veriyordu! Hırsız kendisi çıktı

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Mükemmel bir seks için bilimin önerdiği o besin

Mükemmel bir seks için bilimin önerdiği o besin

Başka bir kadının iç çamaşırını buldu! Son mesajı şoke etti

Başka bir kadının iç çamaşırını buldu! Son mesajı şoke etti

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.