SPOR

TOFAŞ evinde kayıp

BASKETBOL HABERLERİ  | 20.11.2019 22:38 | Son Güncelleme

ULEB Avrupa Kupası B Grubu 8. hafta mücadelesinde TOFAŞ Basketbol Takımı, İtalyan temsilcisi Umana Reyer’e sahasında 80-73 mağlup oldu. Bu sonucun ardından TOFAŞ gruptaki 4. mağlubiyetini alarak, 4 galibiyette kaldı. İtalyan ekibi ise 6. galibiyetini elde etti.

TOFAŞ evinde kayıp

Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu 8. hafta maçında TOFAŞ, İtalya temsilcisi Umana Reyer'e 80-73 mağlup oldu.

Bu skorla TOFAŞ 4. mağlubiyetini alırken, gruptaki 6. galibiyetine imza atan Umana Reyer liderliğini sürdürdü ve top 16'ya yükselmeyi garantiledi.

Karşılaşmaya Chappell ve Bramos'un dış atışlardan bulduğu sayılarla iyi başlayan Umana Reyer, 4. dakikayı 10-4 üstün geçti. Watt'ın da devreye girmesiyle oyunda TOFAŞ'a karşı üstünlük kuran İtalyan ekibi, 8. dakikada farkı 9'a (11-20) çıkardı. Kenardan gelen Muhsin Yaşar'ın pota altını domine etmesiyle üstündeki baskıyı kıran TOFAŞ, bu oyuncudan bulduğu sayı ve bloklarla farkı eritse de çeyrek Umana Reyer'in 22-19 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci çeyreğe de Muhsin Yaşar'ın boyalı alandan bulduğu sayılarla başlayan TOFAŞ, yakaladığı 10-0'lık seriyle 12. dakikada skoru lehine (23-22) çevirdi. Karşılıklı basketlerle devam eden çeyrekte, özellikle dış atışlardan Watt ve Bramos ile yüksek yüzdeyle atmaya devam eden Umana Reyer, 17. dakikada farkı tekrar açtı: 30-37. Başantrenör Orhun Ene'nin molasıyla oyuna tekrar dönen mavi-yeşilli ekip, kısa oyuncuları Mejia ve Lojeski ikilisinin set hücumlarıyla bitime 17 saniye kala skoru 38-39'a getirerek farkı 1'e indirdi. Son hücumda Bramos ile sayı bulan Umana Reyer, soyunma odasına 41-38 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe tempolu başlayan konuk ekip, Udanoh ve Bramos'un skor katkısıyla 22. dakikada 7 sayılık fark yakaladı: 38-45. Chappell ve Udanoh'un devreye girdiği 24. dakikada Umana Reyer 9 farklı (42-51) üstünlüğe ulaştı. Phillip, Lojeski ve Muhsin Yaşar'ın basketleriyle TOFAŞ oyuna tutunmaya çalışsa da kontrolü elinden bırakmayan Umana Reyer, final periyoduna 60-55 galip girdi.

Son çeyrekte Bramos, Watt ve Filloy'un sayılarıyla etkili olan Umana Reyer, 34. dakikada farkı çift hanelere (57-67) çıkardı. TOFAŞ, İtalyan ekibinin hücumdaki başarılı dış atış yüzdesine engel olamayınca Umana Reyer karşılaşmadan 80-73 galip ayrıldı.

Salon: TOFAŞ
Hakemler: Petros Papapetrou (Yunanistan), Marko Juras (Sırbistan), Jordi Aliaga (İspanya)
TOFAŞ: Berk Uğurlu 2, White 4, Mejia 10, Lojeski 8, Williams 16, Barış Ermiş 7, Phillip 12, Muhsin Yaşar 14, Berkan Durmaz
Umana Reyer: Udanoh 2, Stone 5, Bramos 28, Chappell 13, Watt 13, Daye 11, Nicolao 3, Filloy 3, Vidmar 2, Cerella
1. Periyot: 19-22
Devre: 38-41
3. Periyot: 55-60

PARTNER Gerçek gibi dursa da... Bu yöntem sanal alemi ikiye böldü Gerçek gibi dursa da... Bu yöntem sanal alemi ikiye böldü
Bülent Başer’in çalıştırdığı Alman boksör, Avrupa şampiyonu olduBülent Başer’in çalıştırdığı Alman boksör, Avrupa şampiyonu oldu
VakıfBank - Scandicci: 2 - 3VakıfBank - Scandicci: 2 - 3
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Basketbol Basketbol ULEB Avrupa Kupası tofaş Umana Reyer

En Çok Okunan Haberler

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Çorum'dan kahreden intihar haberleri!

Çorum'dan kahreden intihar haberleri!

İşte maç sonu çıkan kavganın sebebi

İşte maç sonu çıkan kavganın sebebi

Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?

Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?

F.Bahçe maçında hakem hatası

F.Bahçe maçında hakem hatası

Beşiktaş bombayı patlatıyor

Beşiktaş bombayı patlatıyor

Takım
O
Av
P

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Yıldız isim burnu kırıldı

Yıldız isim burnu kırıldı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Efsane isim hayatını kaybetti

Efsane isim hayatını kaybetti

Fenerbahçe Basketbol takımın aldığı yıllık ücret şaşırttı

Fenerbahçe Basketbol takımın aldığı yıllık ücret şaşırttı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe'den Birsel Vardarlı Demirmen'e jübile

F.Bahçe'den Birsel'e jübile

Mornar: 84 - Gaziantep Basketbol: 77 (FIBA Şampiyonlar Ligi)

Mornar: 84 - Gaziantep Basketbol: 77 (FIBA Şampiyonlar Ligi)

BLMA: 76 - Fenerbahçe Öznur Kablo: 74 (FIBA Kadınlar Avrupa Ligi)

BLMA: 76 - Fenerbahçe Öznur Kablo: 74 (FIBA Kadınlar Avrupa Ligi)

Galatasaray 85 - 76 Artego

Aslan farklı kazandı

THY Avrupa Ligi'nde kasım ayının MVP'si Shane Larkin oldu

Kasım'ın MVP'si Larkin

Fenerbahçe Beko 89 - 76 Khimki

F.Bahçe Beko farklı kazandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.