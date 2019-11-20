TOFAŞ evinde kayıp

Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu 8. hafta maçında TOFAŞ, İtalya temsilcisi Umana Reyer'e 80-73 mağlup oldu.

Bu skorla TOFAŞ 4. mağlubiyetini alırken, gruptaki 6. galibiyetine imza atan Umana Reyer liderliğini sürdürdü ve top 16'ya yükselmeyi garantiledi.

Karşılaşmaya Chappell ve Bramos'un dış atışlardan bulduğu sayılarla iyi başlayan Umana Reyer, 4. dakikayı 10-4 üstün geçti. Watt'ın da devreye girmesiyle oyunda TOFAŞ'a karşı üstünlük kuran İtalyan ekibi, 8. dakikada farkı 9'a (11-20) çıkardı. Kenardan gelen Muhsin Yaşar'ın pota altını domine etmesiyle üstündeki baskıyı kıran TOFAŞ, bu oyuncudan bulduğu sayı ve bloklarla farkı eritse de çeyrek Umana Reyer'in 22-19 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci çeyreğe de Muhsin Yaşar'ın boyalı alandan bulduğu sayılarla başlayan TOFAŞ, yakaladığı 10-0'lık seriyle 12. dakikada skoru lehine (23-22) çevirdi. Karşılıklı basketlerle devam eden çeyrekte, özellikle dış atışlardan Watt ve Bramos ile yüksek yüzdeyle atmaya devam eden Umana Reyer, 17. dakikada farkı tekrar açtı: 30-37. Başantrenör Orhun Ene'nin molasıyla oyuna tekrar dönen mavi-yeşilli ekip, kısa oyuncuları Mejia ve Lojeski ikilisinin set hücumlarıyla bitime 17 saniye kala skoru 38-39'a getirerek farkı 1'e indirdi. Son hücumda Bramos ile sayı bulan Umana Reyer, soyunma odasına 41-38 önde gitti.