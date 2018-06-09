TOFAŞ 91 - 88 FENERBAHÇE DOĞUŞ
SALON: TOFAŞ
HAKEMLER: Emin Moğolkoç, Alper Özgök, Mehmet Şahin
TOFAŞ: Crocker 20, Mejia 23, Henry 12, Owens 11, Kadji 21, Berkan Durmaz, Yiğit Arslan, Muhsin Yaşar 4
FENERBAHÇE DOĞUŞ: Melli 4, Melih Mahmutoğlu 11, Ali Muhammed 16, Ahmet Duverioğlu 3, Datome 10, Thompson 10, Wanamaker 20, Sloukas 5, Egehan Arna, Guduric 9, Sinan Güler
1. PERİYOT: 26-26
DEVRE: 52-49
3. PERİYOT: 68-67
5 FAULLE ÇIKAN: 38.17 Yiğit Arslan (TOFAŞ), 39.43 Wanamaker, 39.45 Ali Muhammed (Fenerbahçe Doğuş)
Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Crocker ve Owens ikilisiyle skor üreterek 4. dakikayı 8-6 üstün geçen TOFAŞ'a, boyalı alanda Guduric ve dış atışlardan da Ali Muhammed ile Datome'yle karşılık veren Fenerbahçe Doğuş 6. dakikada 14-13 skoru lehine çevirdi. İki takımın sert savunmalarla üstünlük kurma mücadelesine sahne olan ilk çeyrek 26-26 eşitlikle sonuçlandı.
İkinci çeyreğe Kadji'nin 5 sayılık bireysel performansıyla başlayan TOFAŞ, 12. dakikada skoru 31-28'e getirdi. Wanamaker ve Ali Muhammed ile skoru dengede tutan sarı-lacivertliler, Melih Mahmutoğlu'nun da katkısıyla 10-0'lık seri yakaladı ve farkı 5. dakikada 7'ye çıkardı: 31-38. Uzun oyuncuları Kadji ve Muhsin Yaşar'ı pota altında iyi kullanan Bursa temsilcisi, savunmayı da iyi yapınca 19. dakikada skoru 49-49 eşitledi. Henry ile son saniyelerde 3 sayılık isabet bulan mavi-yeşilliler, soyunma odasına 52-49 önde gitti.
Üçüncü çeyrek iki takımın kontrollü set oyunlarına sahne oldu. Fenerbahçe Doğuş'ta Melih Mahmutoğlu ve Wanamaker'in üst üste bulduğu 3 sayılık isabetlerine iyi savunma yaparak Henry ve Kadji'nin hızlı hücumlarıyla TOFAŞ karşılık verse de 6. dakika 59-59 eşitlikle geçildi. İki takımın sık sık serbest atışı çizgisine geldiği periyot 68-67 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sonuçlandı.
Son periyotta Datome ve Wanamaker ile üst üste 7 sayı üreten sarı lacivertli ekip, 3. dakikada skoru bir anda lehine çevirerek farkı da 6'ya çıkardı. Thompson ve Ali Muhammed ile 37. dakikada Fenerbahçe Doğuş farkı 7'ye (76-83) çıkarsa da TOFAŞ seyirci desteğini de arkasına alarak bitime 1 dakika kala durumu eşitledi: 86-86. Wanamaker'in turnikesiyle tekrar öne geçen (86-88) Fenerbahçe Doğuş'a TOFAŞ serbest atışlarla karşılık verince skor 88-88 tekrar eşitlendi. Fenerbahçe Doğuş'un hücuma çıkarken Ali Muhammed, Henry'e hücum faul yaptı ve hücum şansı TOFAŞ'a geçti. Mejia ile 3 sayılık isabet bulan TOFAŞ 91-88 öne geçti. Son hücumu Fenerbahçe Doğuş değerlendirmeyince TOFAŞ, 91-88 sahadan galip ayrıldı.
TOFAŞ'ta 23 sayı üreten Mejia maçın en skorer ismi oldu. Fenerbahçe Doğuş'ta ise Wanamaker 20 sayıyla oynadı. Toplam 4 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı final serisinde 4. maç 11 Haziran Pazartesi günü yine Bursa'da oynanacak.
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