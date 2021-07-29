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TOFAŞ, altyapı oyuncusu Ömer Ege Peksarı ile sözleşme imzaladı

29.07.2021 19:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOFAŞ, altyapı oyuncusu Ömer Ege Peksarı ile sözleşme imzaladı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, altyapı oyuncularından Ömer Ege Peksarı ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

TOFAŞ Spor Kulübünden yapılan açıklamada, basketbol kariyerine İzmir Özel Gelişim Koleji'nde başlayan daha sonra Anadolu Efes'e transfer olan Ege Peksarı'nın, 2019-2020 sezonu içerisinde TOFAŞ altyapısına dahil olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, son 2 sezonda TOFAŞ BGL Genç Takımı forması giyen 18 yaşındaki Ege'nin, oyun kurucu pozisyonunda görev yaptığı kaydedildi.

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