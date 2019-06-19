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Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi araba tutkunlarını bekliyor!

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 19.06.2019 11:08 | Son Güncelleme

Tofaş'ın 2002 yılında Bursa’ya kazandırdığı, Türkiye'nin ilk ve tek Anadolu Arabaları Müzesi ve Sanat Galerisi, 2018-2019 eğitim öğretim döneminin sona ermesiyle başlayan yaz tatilinde de ziyaretçilerini bekliyor.

Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi araba tutkunlarını bekliyor!
GİDİŞ
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-06-26 10:00:00
Bursa
2019-06-26 12:45:00
DÖNÜŞ
Bursa
2019-07-03 13:15:00
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-07-03 22:20:00
6199.66 TL
SATIN AL
GİDİŞ
İstanbul
2019-06-26 19:35:00
Bursa
2019-06-27 15:05:00
DÖNÜŞ
Bursa
2019-07-03 17:55:00
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-07-03 20:55:00
5573.67 TL
SATIN AL
GİDİŞ
İstanbul
2019-06-26 09:00:00
Bursa
2019-06-26 12:45:00
DÖNÜŞ
Bursa
2019-07-03 17:55:00
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-07-03 20:55:00
734.29 TL
SATIN AL

Tofaş'tan yapılan açıklamaya göre, ziyaretçiler, toplam 17 bin metrekare yeşil alan içerisinde yer alan Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi'ni gezdikten sonra Fayton Kafe'de keyifli vakit geçirebiliyor.

Müzede, otomotiv sanayinin gelişimi, yüzlerce yıl öncesine ait bir tekerlekten yola çıkılarak canlı ve etkili bir anlatımla aktarılıyor, Tofaş tarafından üretilen motorlu araçlara kadar uzanan bir zaman tüneline giriliyor.

Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi'nde, 2 bin 600 yıl önce yapılan arabanın Bursalı ustaların elinden yeniden canlandırılmış halinin yanı sıra tekerlekler, geleneksel araba atölyeleri, motorlu ve motorsuz araçlar sergileniyor.

YÜZ BİNLERCE ZİYARETÇİYİ KONUK ETTİ

Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi'nin içinde bulunduğu Umurbey Parkı kompleksi içinde yer alan 2008'de restorasyonu tamamlanarak aynı yıl ziyarete açılan Umurbey Hamamı'ndaki Tofaş Sanat Galerisi de bugüne kadar yüz binlerce ziyaretçiyi konuk etti.

Galeride sırasıyla "Piemonte Torino Design", "40.Yılında Tofaş ve Vehbi Koç", "Eski Hamam Eski Tas" sergilerinin yanı sıra "Oyuncak", "Zaman Makineleri Saat" sergileri ile birlikte "İşte Benim Zeki Müren" sergisi de düzenlendi.
Tofaş Sanat Galerisi'nde şu anda "Kantarın Topuzu: Teraziler, Ağırlıklar, Ölçü Aletleri" sergisi ziyaretçilerini bekliyor. Halen devam eden sergide, terazi ve kantarların mutfaktan ticaret hayatına, ekonomiden bilime ve kültürel yaşama açılan bir yelpazede insan hayatında bıraktığı izlere yakından tanıklık etme imkanı sunuluyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
araba müzesi Anadolu Arabaları Müzesi ve Sanat Galerisi

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