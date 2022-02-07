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TOFAŞ'ın Erkekler Türkiye Kupası'ndaki rakibi hangi takım oldu? TOFAŞ - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman?

07.02.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOFAŞ'ın Erkekler Türkiye Kupası'ndaki rakibi belli oldu. Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmelerinin açıklanmasının ardından TOFAŞ'ın Erkekler Türkiye Kupası'ndaki rakibi hangi takım oldu? TOFAŞ - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? soru ve konu başlıkları ile ilgili araştırma yapılmaya başlandı. Ayrıntılar haberimizde...

TOFAŞ'ın Erkekler Türkiye Kupası'ndaki rakibi hangi takım oldu? TOFAŞ - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman?

TOFAŞ'ın Erkekler Türkiye Kupası'ndaki rakibi yapılan eşleştirmeyle belli oldu. Öte yandan Bitci Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmesine ilişkin Fenerbahçe Beko'dan da açıklama yapıldı. TOFAŞ'ın Erkekler Türkiye Kupası'ndaki rakibi hangi takım oldu? TOFAŞ - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? sorularının yanıtına ulaşmak isteyen basketbolseverler konuya ilişkin araştırmalarına hız verirken 4'lü finalin Bursa'da oynanacağı aktarıldı.

TOFAŞ'IN ERKEKLER TÜRKİYE KUPASI'NDAKİ RAKİBİ HANGİ TAKIM OLDU?

TOFAŞ Basketbol Takımı, Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe Beko ile eşleşti.

Bitci Erkekler Türkiye Kupası kura çekimi bugün Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada da eşleşmenin detaylarına yer verildi.

Duyuruda "Bitci Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmesinde rakibimiz Tofaş oldu." ifadesine yer verilirken k maç üzerinden oynanacak seride kazanan takımın adını 4'lü finale yazdıracağı kaydedildi.

TOFAŞ - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

Tofaş - Fenerbahçe Beko maçı 15 Şubat Salı günü Tofaş Spor Salonu’nda oynanacak.

BİTCİ ERKEKLER TÜRKİYE KUPASI DÖRTLÜ FİNAL ORGANİZAYONU BURSA'DA YAPILACAK

Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmalar sonucunda, puan durumunda ilk 8 sırada yer alan; Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes, Darüşşafaka, Galatasaray Nef, Pınar Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji, Gaziantep Basketbol ve Tofaş kupada mücadele etme hakkını elde etti. Formata göre ligin ilk yarısını ilk 4’te tamamlayan ekipler (Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes, Darüşşafaka, Galatasaray Nef) ile ikinci 4’te bulunan takımlar (Pınar Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji, Gaziantep Basketbol, Tofaş) 2 torbaya ayrıldı ve eşleşmeler ile ev sahibi avantajı kura çekimi ile belirlendi.

18-20 Şubat 2022 tarihlerinde düzenlenecek Dörtlü Final organizasyonunda lig sıralamasında lider olan ekibin çeyrek final eşleşme galibi ile lig dördüncüsünün çeyrek final eşleşme galibi; lig ikincisinin çeyrek final eşleşme galibi ile lig üçüncüsünün çeyrek final eşleşme galibi karşı karşıya gelecek.

Gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda oluşan eşleşmeler şu şekilde:

15 Şubat Salı
Tofaş - Fenerbahçe Beko
Gaziantep Basketbol - Galatasaray Nef

16 Şubat Çarşamba
Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka
Bahçeşehir Koleji - Darüşşafaka

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko Tofaş
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