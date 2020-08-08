Tofaş "Sürdürülebilirlik Raporu" yayınlandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye otomotiv sektörünün öncü kuruluşu Tofaş, 7’nci Sürdürülebilirlik Raporu’nu kamuoyu ile paylaştı.

Tofaş'tan yapılan açıklamaya göre, Tofaş, faaliyetlerine sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda devam ediyor.

Türk otomotiv sanayisinde “Sürdürülebilirlik Raporu” yayınlayan ilk otomotiv üreticisi olan Tofaş, bu yıl da raporunu web üzerinden interaktif formatta paylaştı.

264 bin adetlik üretim ve 194 bin adetlik ihracat ile Türkiye’nin lider sanayi kuruluşları arasında yer almayı sürdüren Tofaş, enerji verimliliği alanındaki performansını daha da ileriye taşıdı.

- Dünya klasında üretim yolculuğunda zirveye ulaştı

Tofaş 2006’da başlayan temel olarak iş güvenliği, kalite, maliyet ve çevre konularına odaklanılan Dünya Klasında Üretim (WCM) programında 2013’te Fiat Chrysler fabrikaları arasında “Altın Seviye”deki ilk üç arasına girmişti. 2019’da gerçekleşen denetim sonucunda ise puanını 81’e yükselterek en yüksek puana sahip otomobil fabrikası oldu.

Tofaş, aynı dönemde uzun yıllardır devam etmekte olan çevre yönetimi kapsamındaki çalışmalarını arttırarak, enerji, su ve karbondioksit azaltımı sağlamaya devam etti. Üretim süreçlerinde oluşan atığın tamamının uygun yöntemlerle geri kazanımını sağladı.