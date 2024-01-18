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Tofaş’ta zam sevinci sabaha kadar sürdü

İHA İHA
18.01.2024 11:09 | Son Güncelleme:
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İşçi sendikaları ile Türk Metal Sendikası (MESS) arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi grev aşamasında imzalandı.

Tofaş’ta zam sevinci sabaha kadar sürdü

İşçiler, aldıkları zam haberini davul-zurna ve meşaleler ile sabaha kadar kutladı.

Türk Metal Sendikası (MESS) ile işçi sendikaları arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi arasında anlaşma sağlandı. Yapılan anlaşmaya göre, Türk Metal Sendikası Genel Başkanı ve Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavrak yaptığı açıklamada, “Verdiğimiz sözü tuttuk. Cumhuriyetimizin 100. Yılında yüzde 100’ü aşan bir zam aldık.

Ücretlere aldığımız toplam zam ilk 6 ay için yüzde 98, yıllık ise yüzde 157,4 oldu. Sosyal yardımları da eklediğimizde ilk 6 ay zammı yüzde 105,1 oldu. Tüm üyelerimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.
Yaklaşık bir ayı aşkın süredir eylem yapan Tofaş işçileri, zam sevincini davul-zurna ve meşalelerle sabaha kadar kutladı.

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