YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Togg Çameli’nde büyük ilgi gördü

Togg Çameli’nde büyük ilgi gördü

19.05.2023 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’nin Çameli ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliklerde sergilenen yerli ve milli otomobil Togg, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Togg Çameli’nde büyük ilgi gördü

Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili Togg, Denizli’nin Çameli ilçesinde vatandaşlarla buluştu. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Çameli Kapalı Pazar Yeri önünde sergilenmeye başlayan Anadolu kırmızısı Togg, büyük beğeni topladı. Yerli ve milli otomobili görmek için toplanan 7’den 7’ye her yaş grubundan vatandaşlar, incelemede bulunmak ve fotoğraf çektirmek için adeta birbiriyle yarıştı. Bagajından motoruna, döşemesinden kullanılan teknolojiye kadar aracın tüm aksamlarını inceleyen vatandaşlar, Togg’un yapımında emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

“BU GURUR HEPİMİZİN”

Togg’un sürücü koltuğuna oturan ve eşi İlki Arslan ile birlikte şehir turu atan AK Partili Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Türkiye Yüzyılı’mızı temsil eden eserlerden biri olan Togg, ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Bu gurur milletimizin. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili Togg’u Çameli’nde görmekten dolayı gururlu ve mutlu olduklarını kaydeden Başkan Arslan, “Yerli ve milli otomobilimizi bugün ilçemizde gördüğümüz için çok mutluyuz. Bize bu sevinci yaşatan Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan’a çok teşekkür ederiz. Devletimiz yerli ve milli gerçekten çok güzel bir aracı yapmış. Türkiye’nin bunu yapabildiğini tüm dünyaya gösterdik. Aracı yakından canlı canlı görünce de ne kadar kaliteli bir otomobil olduğunu anlayabiliyorsunuz” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kontrolden çıkan araç aydınlatma direği ve ağaçları devirdiKontrolden çıkan araç aydınlatma direği ve ağaçları devirdi
Kırklareli'nde tırın çarptığı anneanne ve torunu hayatını kaybettiKırklareli'nde tırın çarptığı anneanne ve torunu hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Denizli

Denizli Namaz Vakitleri 19 Mayıs Cuma

İmsak
04:05
Sabah
05:44
Öğle
13:05
İkindi
16:56
Akşam
20:16
Yatsı
21:48

Denizli Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Cuma

Bilge eczanesi
Pamukkale
Işil eczanesi
Merkezefendi
Kaya eczanesi
Buldan
Yeni özdemir eczanesi
Cameli
Bilgin eczanesi
Civril
Deniz eczanesi
Tavas
Saglik eczanesi
Bekilli
Tümünü Göster
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

Cinsellik itirafı çok konuşuldu! “Seks delisi zannediyorlar”

Cinsellik itirafı çok konuşuldu! “Seks delisi zannediyorlar”

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Köpek balığı saldırısı saniye saniye kamerada! Bir anda denizden fırladı

Köpek balığı saldırısı saniye saniye kamerada! Bir anda denizden fırladı

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.