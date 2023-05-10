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Togg’a Kastamonu’da yoğun ilgi: Karanfillerle karşılandı

10.05.2023 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg, Kastamonu’da görücüye çıktı. Yoğun ilgi gören Togg’u vatandaşlar karanfillerle karşıladı.

Togg’a Kastamonu’da yoğun ilgi: Karanfillerle karşılandı

Türkiye’nin yerli otomobili Togg’un ilk akıllı cihaz modeli T10X, Kastamonu il merkezinde bulunan Cumhuriyet Meydanında vatandaşlar için sergilendi. Kente getirilen araç vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar karanfillerle karşıladıkları Togg’un yanında fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Aracı inceleme fırsatı bulan vatandaşlar, yetkililerden bilgi aldı.

Togg’un Kastamonu’ya gelmesinin sevincini yaşadıklarını söyleyen Kastamonu Valisi Avni Çakır, “Bugün Kastamonu açısından çok özel bir gün. Milli ve yerli aracımız, gururumuz Togg, bugün Kastamonu’da vatandaşlarımızla buluştu. Biraz önce önünde biz de ilk deneme sürüşünü gerçekleştirdik. Müthiş bir gurur, müthiş bir keyif. Yıllarca özlemini duyduğumuz bir araç. Bu anlamda Türk gencine, bilim insanlarına imkan verildiğinde nasıl muhteşem eserlerin, teknolojik imkanlarınız olduğunda ne tür araç gereçleri yapabileceğinizin çok güzel bir örneğini görüyoruz. Farklı sektörlerde de havacılık sektöründe de insansız hava araçları sektöründe de çok güzel örneklerini görüyoruz. Bu anlamda, 60-70 yılı bulan bir özlem dediğimiz otomobilimize kavuştuk. Muhteşem bir araç. 40 yıla yakın bir araç sürücüsü olarak çok farklı araçlara bindim. İnanın, bindiğim araçlar içerisinde en konforlu olanı bu araç diyebilirim. Hem çevreci hem yerli hem milli hem teknolojik öncelikle gençliğin bayılacağı bir araç. Bu anlamda müthiş bir gurur duyuyorum. Kısa süre içerisinde tüm yollarda, bu sokaklarda ve tüm şehirlerde Togg aracımızı göreceğiz. Valilik olarak bizler de makam aracı olarak kullanacağımız gün için de sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

“RESİMLERİNİ GÖRÜYORDUM AMA YAKINDAN GÖRÜNCE MÜKEMMEL BİR TASARIM OLMUŞ”

Togg’u inceleyen Necati Atak isimli vatandaş ise, “Özellikle yerli ve milli olarak böyle muhteşem bir eserin ortaya çıkmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere zerre kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yakından görmek çok farklı bir şey. Resimlerini hep görüyorduk ama yakından görünce mükemmel bir tasarım, mükemmel bir güzellik. Hiçbir şey atlamadan en ince detayına kadar düşünülerek yapılmış. Ama test edemedik, test edip sürdükten sonrada sürüş testini de değerlendirme imkanımız olur inşallah. Tek kelime ile mükemmel. Allah yapanlardan razı olsun, memleketimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Togg talihlisi olduğunu söyleyen Atak ise, “Bugün ben başka bir sevinçliyim. Çünkü Togg ile ilgili geçen günlerde bir kura çekilişi yapıldı. Bu kuraya bende müracaatta bulunmuştum. 6 bininci sırada ben de kuradan çıktım. Ağustos ayında inşallah aracımı alacağım. Onunda sevincini buradan bir kez daha aracı görünce tekrar yaşamış oldum. İnşallah kendi aracıma binmek nasip olur” şeklinde konuştu.

“İNŞALLAH ÖTV’SİZ GAZİLERE ÇIKAR DA BİZ DE SEBEPLENİRİZ”

Büyük bir gurur yaşadıklarını ifade eden Kastamonu Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hüseyin Mahmutoğlu da, “Togg arabası memleketimize hepimize hayırlı olsun. İyi bir yatırım, iyi bir olay. Devletimize, emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. İnşallah ÖTV’siz gazilere çıkar da biz de sebepleniriz. Buradan da bu talebimizi duyurmuş olalım” şeklinde konuştu.

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