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Tokat Belediye Plevne'de hedef orta sıralarda yer almak

03.09.2021 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat Belediye Plevne'de hedef orta sıralarda yer almak

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevne'nin voleybol şube sorumlusu Mehmet Elibol, bu sezon hedeflerinin orta sıralar olduğunu söyledi.

Mehmet Elibol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıklarına 1 Ağustos'ta başladıklarını belirtti. Çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini dile getiren Elibol, "Takımımız çalışmalarına devam etti. Antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Günde çift idman yapıyoruz. İlker hocamız milli takım kampında. Teknik heyetimiz gözetiminde takımımız çalışmalarını Tokat'ta sürdürüyorlar." dedi.

Kadrolarında 14 sporcu olduğunu belirten Elibol, şöyle konuştu:

"Takımımız sabah kondisyon idmanı yapıyor. Akşam ise topla antrenman yapıyor. Çocuklar çok istekli. Bu sezon ligin en ucuz takımını kurduk. Bütçemiz doğrultusunda transferler yaptık. Teknik heyetimiz ve sporcularımıza güveniyoruz. Salonumuz tadilattaydı. 1 ay boyunca üniversitemizin salonunda çalışmalarımıza devam ettik. Rektörümüze çok teşekkür ediyorum. Bu sezon hedefimiz orta sıralarda yer almak. Genç bir kadro kurduk. Gelecek vadeden bir kadromuz var. Bize her zaman destek olan başkanımız Eyüp Eroğlu'na çok teşekkür ediyorum."

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