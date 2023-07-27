Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi bu yıl bir ilki yapacak

Yapılacak olan uygulama, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz’ın girişimleri ile bu yıl ilk kez hayata geçirilecek. Uygulama ile aday öğrenciler Tokat’ı ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesini yakından tanıma fırsatı bulacak. YKS 2023 sonuçlarına göre sayısal, eşit ağırlık ve dil puan türünde ilk 10 bin, sözelde ise ilk 5 bine giren 20 öğrenciye iki günlüğüne Tokat’ta ücretsiz konaklama ve tercih etmek istediği fakülte ve bölüm hakkında bilgi alma imkânı tanınacak. Öğrenciler ve 2 yakını 8 Ağustos’a kadar istedikleri 2 gün Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Yerleşkesinde yer alan konukevinde kalabilecekler.

