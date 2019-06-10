Tokat ile Sivas arasında kebap tartışması

Ticaret ve Sanayi Odası tarafından tescillenen Tokat kebabının ’Sivas kebabı’ olarak paylaşılması sosyal medyada tepki topladı. Kebap tartışmalarına karşı açıklamalarda bulunan lokanta sahiplerinden Mücahit Yılmaz ise Tokat’ın olmazsa olmaz en özel yemeği Tokat kebabının tescilli coğrafi işareti bulunan bir yemek olduğunu kaydetti.

Tokat Kebabının Tokat’ın olduğuna vurgu yapan Yılmaz, “Sivaslılar da bunu kabul etmiştir. Ama bazen Sivas’ta şehrini tanıtmak, ön plana çıkartmak için kebaba sahip çıkmaya çalışıyorlar. Biz bunu duyunca üzülüyoruz. Çünkü bu bizler için özel bir yemektir. Hassas noktamızdır. Antep için bir baklava nasılsa, Urfa için lahmacun nasıl bir yemekse, Sivas için köfte nasıl özel bir yemekse ve biz de saygı duyuyorsak Tokat kebabı da Tokat için özeldir. Saygı duyulmasını istiyoruz. Bu Tokat’a özgü bir yemektir. Komşu ille aramızda olan bu muhabbetten dolayı Tokat kebabının patenti alındı. Bu şu anda patentli Tokat kebabıdır. Biz Türkiye’nin neresinden olursa olsun işletme fark etmeksizin Tokat kebabı yemeye davet ediyoruz. Bir kere tattıktan sonra başka yemek tercih etmezler” diye konuştu.