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Tokat, Kastamonu ve Sinop'ta 670 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

22.12.2021 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat, Kastamonu ve Sinop'ta 670 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Tokat, Kastamonu ve Sinop'ta 670 köy yolunda, kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Tokat'ta dün akşam saatlerinde yoğun kar yağışının ardından kent beyaza büründü. Gece, soğuk havanın da etkisiyle yollarda buzlanma oluştu.

Buzlanma nedeniyle çok sayıda araç kayarak yoldan çıktı, hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Tokat-Sivas kara yolu Çamlıbel mevkisinde Karayolları ekipleri yolda küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Şehir merkezinde de tuzlama çalışması yapıldı.

İl genelinde ise 10 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı 503 yerleşim biriminin yolu açılmaya çalışılıyor.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu. İl Özel İdaresi ekiplerinin, yolların açılması için çalışması devam ediyor.

Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçesi Abana'da da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Beyaz örtüye teslim olan ilçe merkezinde karın keyfini çocuklar çıkardı. Belediye ekipleri, ilçe merkezi ve mahallelerde karla mücadele çalışması başlattı.

Kar yağışı, Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin il merkezine ulaşımını sağlayan kara yolunda da etkisini sürdürüyor.

Isırganlık ve Yaralıgöz mevkilerinde kar kalınlığı 70 santimetreye kadar ulaştı.

Karayolları 152. Şube Şefliğine bağlı Isırganlık Bakımevi ekipleri, gece saatlerinden bu yana karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Yağışın etkili olduğu güzergahlarda mücadelelerini yoğunlaştıran ekipler, sürücüleri dikkatli ve tedbirleri olmaları konusunda uyardı.

Sinop'ta da Ayancık ilçesinde 71, Türkeli'de 33, Erfelek'te 32, Boyabat'ta 5, merkezde ise 16 olmak üzere toplam 157 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

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