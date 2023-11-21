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Tokat, Sinop ve Kastamonu'da kar ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

21.11.2023 14:03 | Son Güncelleme:
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Tokat, Sinop ve Kastamonu'da kar ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

Tokat ve Kastamonu'da kar yağışı, Sinop'ta ise fırtına ve yağış etkisini sürdürüyor. Kapanan köy yollarını açma çalışmaları devam ederken, Sinop'un doğal limanına demirleyen 70 yabancı yük gemisi de fırtınanın dinmesini bekliyor.

TOKAT

Tokat’ın Başçiftlik ilçesi Kalender Yaylası’nda hayvancılık yapan çobanlar ani bastıran kar sebebiyle mahsur kaldı.

Kalender Yaylası'nda çobanlık yapan Serdar Erdem (22) koyunlarını otlatmak için evden çıktığında, kar yağışı sebebiyle yaylanın karla kaplı olduğunu gördü.

Erdem telefonla babası Yusuf Erdem’i arayarak yardım istedi. Babası traktör ile koyunlara ot ve saman getirdi. Baba ve oğul, koyunların karnını doyurduktan sonra, kuzuları ve yaşlı olan koyunları traktöre yükleyip ve sürüyü yayladan indirdi.

SİNOP

Sinop'ta şiddetli fırtına ve yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşıyor.

Sabah saatlerinden itibaren Sinop kıyılarında rüzgarın kuzeybatı yönünden fırtına şeklinde esmesinin yanı sıra şiddetli yağışlar da etkili oluyor.

Bugün itibarıyla yağış ve fırtınanın dinmesi bekleniyor.

Meteorolojiden alınan son değerlendirmelere göre, bölge geneli parçalı ve çok bulutlu. Sabah saatlerinde Samsun, Sinop ve Kastamonu kıyıları ile Tokat'ın kuzey kesimleri ve Ordu çevreleri yağışlı geçecek.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklığının ise 2 ile 4 derece artması bekleniyor. Rüzgarın ise batı ve güneybatı yönünden hafif yer yer orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Ulaşımda aksamaların meydana gelebileceği belirtilerek, vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Öte yandan, Karadeniz'de yük taşımacılığı yapan 70 yabancı gemi, 50 civarında balıkçı teknesi şiddetli fırtına nedeniyle Sinop doğal limanında fırtınanın dinmesini bekliyor.

Sinop Belediyesi ekipleri fırtına nedeniyle olası tehlikelere ve olumsuzluklara karşı kuru ağaçları keserek tedbir alıyor.

KASTAMONU

Kastamonu'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 45 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Kentte etkili olan kar yağışı yüksek rakımlı köylerde hayatı olumsuz etkiledi.

Kar nedeniyle Ağlı ve Seydiler'de 2, Azdavay'da 7, Daday'da 3, Devrekani'de 6, ve Küre'de 25 olmak üzere toplam 45 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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kar yağışı Çoban Tokat Başçiftlik

Tokat Namaz Vakitleri 21 Kasım Salı

İmsak
05:51
Sabah
07:19
Öğle
12:24
İkindi
14:57
Akşam
17:20
Yatsı
18:43

Tokat Nöbetçi Eczaneler21 Kasım Salı

Sönmez eczanesi
Merkez
Anadolu eczanesi
Niksar
Emek eczanesi
Zile
Burak eczanesi
Pazar
Fatih eczanesi
Yesilyurt
Yiğit eczanesi
Merkez
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