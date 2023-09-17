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Tokat’ta off-road heyecanı yaşandı

17.09.2023 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat’ta off-road heyecanı yaşandı, vatandaşlar müsabakalara yoğun ilgi gösterdi.

Tokat Belediyesi ve Tokat Extreme Off-Road Kulübü tarafından düzenlenen off-road şenliğinin 5.’si Topçam Mahallesi’nde yapıldı. 120 off-road aracının katıldığı yarışmaya 57 ilden yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar yarışları izleyebilmek için dağlık alanları doldurdu. Yaklaşık 2 kilometrelik pisti en kısa sürede tamamlanmak isteyen pilotlar zamanla yarıştı. Adrenalin dolu anları vatandaşlar heyecanla izledi.

"İNSANLAR EĞLENİP MUTLU OLDUKÇA BİZ DE MUTLU OLUYORUZ"

Katılım yoğun olduğunu belirten Off-Road Kulübü Üyesi Mustafa Çağlar, "Organizasyon 5. olarak düzenlediğimiz off-road oyunları festivalidir. Tokat Belediyesi ve Tokat Valiliği’nin destekleri ile düzenlediğimiz bir festivaldir. Yaklaşık 57 ilin ve 1500 kişinin katılım sağladığı bir organizasyondur.

Şehir merkezinde düzenlenen özel bir parkuru var. Tokat halkı bu durumu seviyor ve bize fırsat veriyor. Biz de bu fırsatı değerlendirmeye çalışıyoruz. Tokat bu konuda çok duyarlı. Bizim olmazsa olmazımız güvenliktir. Güvenlik bizim hiç taviz vermediğimiz bir konudur.

Zorlanacaklarını hiç bir şey yok. Çünkü zamana karşı yarışıyorlar. 2 araç aynı anda ama kendi zamanlarına karşı yarışıyorlar. Parkurumuz zorlu değil. Parkur 22 kapıdan oluşuyor. Çift tur atıldığı için 44 kapı oluyor. Parkur ortalama 3 dakika gibi bir sürede bitiyor. Bu da parkurun zorlu olmadığını gösteriyor. Zaten biz bu organizasyonu eğlence maksatlı düzenledik. İnsanlar eğlenip mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz" diye konuştu.

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