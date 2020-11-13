Tokat yaprağına rakip oldu! Hafif ekşi, tüysüz ve incecik...

Zeytinyağlı sarmanın ana malzemesi olarak tercih edilen, Tekirdağ'da yetiştirilen Yapıncak üzümünün tüysüz ve ince narin yapılı yaprağı tescillendi. Tarım ve Orman Bakanlığı Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Trakya Kalkınma Ajansı ve Ziraat Odası Başkanlığının, Türk Patent ve Marka Kurumuna, Yapıncak asma yaprağına coğrafi işaret almak üzere geçen yıl yaptığı başvuru kabul edildi.

MEYVESİNDEN DAHA PAHALI!

Bölgenin değerli üzümü olan ve yörede "kınalı yapıncak" olarak adlandırılan meşhur Yapıncak cinsi üzümün asma yaprağı, Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden zeytinyağlı sarmalarda tercih ediliyor. Asmanın sadece üzüm için yetiştirilmediği bölgede, hafif ekşi tadı olan yaprağını meyvesinden daha pahalı hale getiren en önemli özelliği ise tüysüzlüğü, az damarlı ve ince yapılı olması.

Kentin, Karacakılavuz Dimi dokuması, Malkara eski kaşar peyniri, Tekirdağ köftesi ve Tekirdağ peynir helvasından sonra coğrafi işaret alan beşinci ürünü olan "Tekirdağ Yapıncak salamura asma yaprağı"nın, dünyaca meşhur Tokat yaprağına rakip olarak ününün arttırılması hedefleniyor.