Tokat'ın coğrafi işaretli üzüm yaprağında hedef "yaprak sarması" ihracatı

EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ın Erbaa ilçesinde bugüne kadar salamura olarak ihraç edilen coğrafi işaretli üzüm yaprağı, artık "sarma" olarak da yurt dışına gönderilecek.

Türk Patent ve Marka Kurumunca 2017 yılında "Erbaa Narince Bağ Yaprağı" adıyla coğrafi işaret belgesi verilen üzüm yaprağı, başta Birleşik Arap Emirlikleri, Japonya, Fas, Almanya, Belçika, Hollanda ve Fransa olmak üzere 25'ten fazla ülkeye ihraç ediliyor.

Adına ilçede festival düzenlenen üzüm yaprağı, Erbaa'da yaklaşık bin ailenin doğrudan geçim kaynağını oluşturuyor. 2021 yılında yaklaşık 8 bin ton üretimin gerçekleştiği ilçede satıştan 150 milyon lira dolayında gelir bekleniyor.

İlçedeki en büyük yaprak işleme tesislerinden birinin sahibi Çetin Temiz, AA muhabirine, 2021 yılında yaprak üretiminin verimli geçtiğini söyledi.

Yaprak veriminin ilçede her sene arttığını belirten Temiz, köylülerin yeni bağ alanları oluşturduklarına işaret etti.

Önceki yıllarda ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine ihracat yaptıklarını dile getiren Temiz, şöyle konuştu:

"Şimdi Katar, Dubai gibi yerlere de gönderiyoruz. Dubai'de dünya geneli bir fuar var. Orada Erbaa yaprağını görücüye çıkardık. Erbaa yaprağını bütün dünyaya tanıtıyoruz. Bizim hedefimiz yılda bin ton yaprak işlemekti, 1200 tonu bulduk. Üretimimizin yüzde 90'ı ihracata gidiyor.

Yaprak sarması da her yerde gidiyor. Yaprak sarmasını her kültür biliyor, bilmeyen kalmadı. Yaprak sarması da yapıyoruz. Yaprak sarmasıyla ilgili AR-GE çalışmalarımız sürüyor. Yeni nesil, yaprak sarmayı bilmiyor ama tüketmeyi seviyor. Tokat Erbaa yaprağını tanıtmaya çalışıyoruz. İlerleyen yıllarda yaprak sarması daha iyi satacak."

- "Eğer yaprak kayıt altına alınırsa hem devletimiz hem de biz kazanırız"

Erbaa bölgesinde yaprak bulmakta zorlanmadığını anlatan Temiz, zaman zaman üreticinin kalitesiz yaprağı da tüketiciye sunmaya çalışmasından rahatsızlık duyduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Erbaa'da kötü yaprak yok. Fakat kötü işçilik var. 'Nasıl olsa satılıyor' diye, kendi evinde yemediği yaprağı toplayıp getirdiği zaman iyi olmuyor. Köylünün evinde yiyebileceği yaprağı toplamasını istiyoruz. Bizim kalite ile yarışmamız gerekiyor. Çiftçilerin eğitimi için Tokat Gaziosamanpaşa Üniversitesi yetkilileri ile görüşüyorum. Hocalarımız gerekli bilgileri veriyor. Çiftçimizin eğitimli olması lazım. Kahvehanede birinden duyduğu şeyi yapmaması gerekiyor. Toprak analizine varana kadar hepsini yaptırması gerekiyor. 2021 yılında çiftçiden yaprağın kilosunu 10 liradan aldım. 2022 yılında da çiftçiden yaprağın kilosunu 15 liradan alacağım. Yaprak kayıt dışı. Kayıt altında değil. Eğer yaprak kayıt altına alınırsa hem devletimiz hem de biz kazanırız."

