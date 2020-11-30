YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Tokat’ın harikaları belirlendi

Tokat’ın harikaları belirlendi

TOKAT HABERLERİ  | 30.11.2020 17:04 | Son Güncelleme

Tokat’ın harikaları 3.

Tokat’ın harikaları 3. ulusal fotoğraf yarışmasında 1482 eser arasında “Zile” isimli fotoğraf birinci olarak belirlendi.
Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi, Tokat İl Özel İdaresi, Tokat Kent Konseyi ve Tokat Fotoğraf Sanatçıları Derneği (TOFSAD) tarafından ortaklaşa düzenlenen, Tokat’ın harikaları 3. ulusal fotoğraf yarışması sonuçları açıklandı. 203 Erkek, 82 Bayan olmak üzere toplamda 285 kişinin katılım sağladığı yarışmada 1482 eser değerlendirildi. Değerlendirme sonrasında Zile isimli eseri ile Yasin Çetin altın madalya almaya hak kazandı. Tokat Sofra Bezi isimli çalışmasıyla Elif Kürleyen gümüş madalya, baston ustası isimli eseri ile de Ayşe Çalışkan bronz madalya kazandılar. Yarışmada 10 eser mansiyon ödülü kazanırken, 50 eserde sergileme ödülü kazandı. Tokat’ın Harikaları 3. Ulusal Fotoğraf Yarışması Proje Koordinatörü Süleyman Üzümcü, yarışmaya katkı sağlayan tüm katılımcılara ve destek veren yetkililere teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bebek göründü Bebek göründü
PARTNER 'İsteyen inanır, isteyen inanmaz' 'İsteyen inanır, isteyen inanmaz'
1/

Tokat Namaz Vakitleri 30 Kasım Pazartesi

İmsak
06:00
Sabah
07:29
Öğle
12:27
İkindi
14:54
Akşam
17:16
Yatsı
18:40

Tokat Nöbetçi Eczaneler30 Kasım Pazartesi

Açıkkapı Eczanesi
Merkez
Kazova Eczanesi
Merkez
Gümüş Eczanesi
Erbaa
Tuğlu Eczanesi
Niksar
Baklacı Eczanesi
Turhal
Sağlık Eczanesi
Zile
Şifa Eczanesi
Almus
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.