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Tokat'ın Reşadiye ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

12.09.2022 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde dün söndürülen alanda tekrar çıkan orman yangınında yaklaşık 5 dönüm alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Saraykışla köyü yakınındaki Frenk Yaylası'nda ormanlık alanda çıkan ve dün söndürülen yangın tekrar alevlendi.

Yangına, Reşadiye ve Niksar Orman İşletme ile Reşadiye Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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Tokat Reşadiye orman yangını

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