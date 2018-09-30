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Tokatspor - Fethiyespor maçı sonrası arbede yaşandı, Ahmet Dursun tepki gösterdi!

FUTBOL HABERLERİ  | 30.09.2018 19:22 | Son Güncelleme

Tokat’ta oynanan Tokatspor - Fethiyespor maçı sonrasında futbolcular ile Tokatsporlu taraftarlar arasında arbede yaşandı. Tokatspor Sportif Direktörü Ahmet Dursun ise "Taraftar dediğin iyi günde de kötü günde de yanında olması lazım" dedi.

Tokatspor - Fethiyespor maçı sonrası arbede yaşandı, Ahmet Dursun tepki gösterdi!

Tokatspor’un TFF 2. Lig'in 5. haftasında sahasında konuk ettiği ve 0-0 berabere kaldığı maç sonrasında taraftarlarla oyuncular arasında çıkan tartışma saha dışına da yansıdı. Ahmet Dursun’un da müdahale ettiği tartışma büyümeden sona erdi.

Edinilen bilgiye göre maç sonuna soyunma odasına giden Tokatsporlu futbolcularla taraftarlar arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın takım otobüsü önünde bekleyen taraftarlarca devam etmesi sonrasında Ahmet Dursun bekleyen taraftarların yanına giderek taraftarları sakinleştirmeye çalıştı. Ahmet Dursun taraftarlara, “İyi günde taraftar olunmaz, iyi günde kötü günde, ben hayatımı bıraktım geldim Tokatlıyım ben” şeklinde konuştu. Taraftarlar İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu’nun araya girmesi ile olaysız bir şekilde dağıldı.

Maç sonrası değerlendirme yapan ve oynanan maçta yedek kulübesinde olan Ahmet Dursun, “Son dakikada güzel bir pozisyon yakaladık. Gol olsa 3 puan alacaktık. Kısmet değilmiş. Saha dışındaki olan olaylar da tamamen Tokatspor taraftarı ile alakası olmayan 2-3 kişinin yalandan bağırması. Yaşını başını geçmiş 50-60 yaşındaki adam bilmeden etmeden kulübü bataklığa sürüyorsunuz vesaire filan diye şeyler söyledi” şeklinde konuştu.

Oynanan maçta yedek kulübesinde olan ve taraftarı heyecanlandıran Ahmet Dursun yaşadığı sakatlıktan dolayı oyuna dahil olamadığını söyledi. Dursun, “Gönül isterdi ki oyuna da dahil olayım ama maalesef olmadı çünkü antrenman esnasında üst baldırımda sakatlık olduğundan dolayı 1 haftadır antrenmana çıkamıyorum. İlerleyen zamanlarda inşallah olacak” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
tokatspor Fethiyespor ahmet dursun

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