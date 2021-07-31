Tokat'ta 30 Eylül'e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Tokat Valiliği, 30 Eylül'e kadar kentteki ormanlık alanlara girişin yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, havanın aşırı derecede ısınması, ormanlık bölgeler ile tarım arazilerinde insan ve araç trafiğinin artması, özellikle yaz mevsimi ve tatil sezonu olması sebebiyle vatandaşların yoğun şekilde ateşli piknik yapmaları, ayrıca anız ve bahçe artıklarının yakılmasının orman yangınlarında artışa neden olduğu belirtildi.

Bu kapsamda Tokat sınırlarındaki tüm ormanlık sahalara 30 Eylül'e kadar yetkililer haricinde girilemeyeceği kaydedilen açıklamada, ormanların çevresi ve içinden geçen yollarda, orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmanın da yasaklandığı ifade edildi.

