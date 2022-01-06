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Tokat'ta 33 bin 200 makaron ele geçirildi

06.01.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta 33 bin 200 makaron ele geçirildi

Tokat'ta 33 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı), 540 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezinde açıktan kaçak tütün satan kişilerin olduğu bilgisini aldı.

Ekipler, yaptıkları operasyonda piyasa değeri 230 bin lira olan 540 kilogram kaçak tütün, 24 bin dolu makaron ve 9 bin 200 adet boş makaron ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 kişi işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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Gözaltı Tokat

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