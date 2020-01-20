Tokat’ta 39 köy yolu ulaşıma kapalı

Tokat’ta gece saatlerinde etkili olan ve gün boyu devam eden kar yağışı nedeniyle kapalı olan 81 köy yolundan 42’si açıldı, 39’u için ise çalışmalar devam ediyor.

Tokat Valiliği tarafından yapılan duyuruda, Tokat’ta 6, Almus’ta 15, Artova’da 6, Erbaa’da 2, Pazar’da, 2 Yeşilyurt’ta 3 ve Zile’de 5 olmak üzere toplamda kapalı olan 39 köy yolunun açılması için karayolları ve il özel idaresine bağlı ekiplerin çalışmalarına devam ettiği bildirildi. Gece saatlerinden beri etkisini yitirmeden devam eden kar yağışıyla yoğun mücadele eden ekipler kapalı olan 81 köy yolunun, Başçiftlik, Erbaa ve Turhal ilçelerinde bulunan 42’sini açtı. Kalan 39 köy için ise çalışmaların devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

