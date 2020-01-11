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  4. Tokat’ta 7 yılda 2 bin 19 riskli bina, 138 iş yeri yıkıldı

Tokat’ta 7 yılda 2 bin 19 riskli bina, 138 iş yeri yıkıldı

TOKAT HABERLERİ  | 11.01.2020 16:07 | Son Güncelleme

Tokat’ta devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 7 yılda 2 bin 19 konut ile 138 iş yeri yıkıldı.Tokat’ta 2013 yılında başlayan kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında riskli binalar tespit edildi.

Tokat’ta devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 7 yılda 2 bin 19 konut ile 138 iş yeri yıkıldı.
Tokat’ta 2013 yılında başlayan kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında riskli binalar tespit edildi. Riskli binaların yıkılarak depreme dayanıklı binaların inşa edilmesi için başlatılan çalışmalar kapsamında Tokat merkeze ve ilçelerde 2013 yılında toplam 167 konut 20 iş yeri, 2014 yılında 285 konut 43 iş yeri, 2015 yılında 245 konut 17 iş yeri, 2016 yılında 753 konut 21 iş yeri, 2017 yılında 394 konut 12 iş yeri, 2018 yılında 121 konut 3 iş yeri, 2019 yılında 54 konut 22 iş yeri olmak üzere 7 yılda toplamda 2 bin 019 konut ile 138 iş yeri yıkıldı. Yıkılan yerlerin yerine kentsel dönüşüm çalışması kapsamında konut ve iş yeri yapıldı.
14 milyon 345 bin lira kira yardımı yapıldı
6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüşümü hakkında kanun kapsamında ise 2014 yılında 1 milyon 97 bin, 2015 yılında 2 milyon 108 bin, 2016 yılında 1 milyon 104 bin, 2017 yılında 3 milyon 302 bin, 2018 yılında 4 milyon 607 bin, 2019 yılında 2 milyon 125 bin lira olmak üzere 14 milyon 345 bin lira kira yardımı yapıldı.

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Açıkkapı Eczanesi
Merkez
Bulut Eczanesi
Merkez
Topçam Eczanesi
Merkez
Yaman Eczanesi
Erbaa
Sağlık Eczanesi
Niksar
Baklacıoğlu Eczanesi
Turhal
Kocatürk Eczanesi
Zile
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