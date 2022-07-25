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Tokat'ta 9 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

25.07.2022 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta 9 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Tokat'ın Niksar ilçesinde yayladan toplanan mantarı yedikten sonra rahatsızlanan 9 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Serenli beldesinde Mehmet Özyurt (73) yayladan topladığı mantarı evine getirdi.

Mantarı yedikten bir süre sonra rahatsızlanan 9 kişi, karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetleriyle Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılanlardan M.Ö. (11) ile Y.M. (6) sevk edildikleri Tokat Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

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