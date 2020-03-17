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Tokat'ta arazide insan kemikleri bulundu

TOKAT HABERLERİ  | 17.03.2020 15:37 | Son Güncelleme

Tokat'ta arazide insan kemikleri bulundu

Tokat'ın Niksar ilçesinde arazide insan kemikleri bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilhisar köyü yakınlarında arazide insan kemiklerini gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, güvenlik şeridi oluşturduğu alanda çalışma yaptı.

Kemiklerin yakınında ilçede bir süredir kayıp olan İ.T'ye ait nüfus cüzdanı bulundu.

Cumhuriyet savcısının da olay yerinde yaptığı incelemenin ardından toplanan iskelet parçalarının Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

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insan kemiği Niksar Tokat

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