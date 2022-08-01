Tokat'ta ayağı mazgala sıkışan kişiyi itfaiyeciler kurtardı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde ayağı mazgala sıkışan kişiyi itfaiye çalışanları kurtardı.

Mahmut Yılmaz (52), 100. Mahallesi Camikebir sokakta yürürken mazgalın üstüne bastı. Yılmaz'ın ayağı mazgalda sıkıştı.

Yılmaz'ı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Ekiplerin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucunda Yılmaz'ın ayağı mazgaldan kurtarıldı.



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