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Tokat'ta ayı saldırısında yaralanan çocuğun hastanedeki tedavisi sürüyor

07.06.2023 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta ayı saldırısına uğrayan 11 yaşındaki çocuğun hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Babasıyla, meradaki koyunlarını köye götürürken ayı saldırısına uğrayan ve ağır yaralanan Enes Yıldırım (11), Tokat Devlet Hastanesi yoğun bakım servisindeki tedavisinin ardından servise alındı.

Pençe darbesiyle ağır yaralanan çocuğun ameliyatını gerçekleştiren genel cerrah Opr. Dr. Ahmet Sümbül, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yıldırım'ın hastaneye getirildiğinde genel durumunun kötü olduğunu söyledi.

Çocuğu acil ameliyata aldıklarını belirten Sümbül, şunları kaydetti:

"Enes yavrumuz dün acil servise ayı saldırısı nedeniyle başvurdu. Geldiğinde genel durumu kötüydü. Ayı arkadan saldırdığı için bel, sırt bölgesinde kasları parçalamış, bağırsaklar ciddi zarar görmüştü. Bu şekilde de zaten başka yere gidecek durumu olmadığı için acil ameliyata almak durumunda kaldık. Yaralanan ince ve kalın bağırsağı kesip, geri uç uca dikerek oradaki kasları onardık. Sonra yoğun bakıma aldık. Geceyi yoğun bakımda geçirdi. Bugün elhamdülillah durumu iyi. Kan verdik. Yavrumuz toparladı şükür. Bugün servise aldık. Biraz sonra da hastamızı yürüteceğiz. İnşallah bir sıkıntı olmaz ise bu süreci iyi bir şekilde atlatmaya çalışacağız. Rabb'im onu ailesine ve bizlere bağışladı."

Bundan sonraki sürecin de önemine işaret eden Sümbül, "Tabii bundan sonraki süreç için net bir şey konuşmak çok kolay değil. Çünkü bağırsak anastomuzu yaptık. Zarar gören kaslarda bir enfeksiyon gerçekleşmemesi, bağırsağı diktiğimiz, uç uca bağladığımız yerdeki dikişlerin durumuna göre, bağırsakların çalışmasına göre bu süreç bir hafta kadar da sürebilir, daha da uzun sürebilir. Başka bir komplikasyon çıkmazsa, tahminen bir hafta 10 gün burada kalabileceğini tahmin ediyorum." dedi.

Sümbül, ameliyatın yaklaşık 3 saat sürdüğünü bildirdi.

Yoğun bakım sürecini atlatan 11 yaşındaki Enes Yıldırım'ın başarılı geçen ameliyatı yakınlarını mutlu etti.

Amca İbrahim Yıldırım ise Enes'in babası ile yayladan koyunları köye götürdükleri sırada olayın yaşandığını, hemen ambulansa haber verildiğini söyledi.Yıldırım, yeğeniyle ilgilenen Opr. Dr. Sümbül'e ve hastane çalışanlarına teşekkür etti.

Kentte dün yaşanan olayda, koyunlarını meradan il merkezine bağlı Semerci köyüne götüren baba Erdal Yıldırım, havanın sisli olduğu Batmantaş köyü kırsalında beraberindeki oğlu Enes Yıldırım'ı karnından yaralanmış halde bulmuş, ayının saldırısına uğradığını belirten çocuk, Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

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