Tokat'ta ayının saldırdığı kişi yaralandı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde ayının saldırması sonucu yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Bostankolu köyünde Ş.Y. isimli kişi bahçesine gitti. Bahçesindeki elma ağacının altına gelen Ş.Y'ye ağaca çıkan ayı saldırdı.

Ayının saldırdığı Ş.Y, başından, kollarından ve bacağından yaralandı.

Durumu gören vatandaşlar sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Ş.Y, ambulansla Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz