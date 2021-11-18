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Tokat'ta ayının saldırdığı kişi yaralandı

18.11.2021 22:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta ayının saldırdığı kişi yaralandı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde ayının saldırması sonucu yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Bostankolu köyünde Ş.Y. isimli kişi bahçesine gitti. Bahçesindeki elma ağacının altına gelen Ş.Y'ye ağaca çıkan ayı saldırdı.

Ayının saldırdığı Ş.Y, başından, kollarından ve bacağından yaralandı.

Durumu gören vatandaşlar sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Ş.Y, ambulansla Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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