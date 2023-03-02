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Tokat'ta bağışlanan 723 hayvanın eti Adıyaman Gölbaşı'na gönderildi

02.03.2023 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine Tokat'ta kesilen 723 hayvanın eti bağışlandı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen bölgeye yardım amacıyla besiciler tarafından bağışlanan 723 hayvan, mezbahada kesildi.

Kıyma ve kuşbaşı haline getirildikten sonra soğuk hava deposunda bir süre bekletilen, bir bölümü de kavurma yapılan etler, daha sonra araçla Gölbaşı'na ulaştırıldı.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Belediyesi Aşevinde düzenlediği basın toplantısında, Tokat İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği üyelerinin örnek bir davranışta bulunduklarını söyledi.

Yardımda bulunanlara teşekkür eden Eroğlu, "Birlik üyelerine haber ulaştırdılar, dediler ki, 'Gelin birer kurban bağışlayalım, deprem bölgesine kurban gönderelim'. 15 gündür çalışma vardı. Çalışmanın sonucunda 720 küçükbaş, 3 de büyükbaş hayvan bağışlandı. Deprem bölgesine bundan sonra da yardımlarımız sürecek." dedi.

Birlik Başkanı Turan Saldırıcıer de deprem bölgesine yardım için herkesin çok hassas olduğunu vurgulayarak, "Allah razı olsun. 700 hayvanın üzerinde küçükbaş hayvan kesimi yapıldı. Bir kısmından kavurma yapıldı. Deprem bölgelerine gidecek. Allah'ım bir daha memleketimize böyle bir acı, keder göstermesin." diye konuştu.

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