Tokat'ta bıçaklanarak öldürülen bir kişinin cesedi bulundu

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bıçaklanarak öldürülen bir erkeğin cesedi bulundu.

İlçeye bağlı Bozcalı beldesi Büyük Yayla mevkisinde vatandaşlar yerde hareketsiz yatan 70 yaşındaki İbrahim Altay'ı gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri Altay'ın çok sayıda bıçak darbesi ile öldürüldüğünü belirledi.

Olay yerinde yapılan çalışmanın ardından Altay'ın cesedi Reşadiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

