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Tokat'ta bir çoban arazide tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu

30.06.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta bir çoban arazide tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde bir köyde silahla vurulan çobanın cesedi bulundu.

İlçeye bağlı Kuşcu köyünde dağlık alanda hayvan otlatan Yunus Erağca'nın (25) yerde hareketsiz olduğunu gören vatandaşlar, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Erağca'nın tüfekle vurularak hayatını kaybettiğini belirledi.

Cesedin yanında av tüfeğini bulan jandarma ekiplerinin soruşturması sürüyor.

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