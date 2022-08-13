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Tokat'ta bir kişi 3 kilogram ağırlığında mantar buldu

13.08.2022 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta bir kişi 3 kilogram ağırlığında mantar buldu

Tokat'ta bir kişi 3 kilogram ağırlığında mantar buldu

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde bir kişi 3 kilogram ağırlığında mantar buldu.

İlçede ikamet eden 79 yaşındaki İdris Aymak, mantar toplamak için Aşağıyayla'ya gitti.

Yaylada mantar arayan Aymak, bir süre sonra 3 kilogram ağırlığında mantar buldu.

Aymak, AA muhabirine, yaylada bulduğu mantarı evine getirdiğini söyledi.

Oğlu ile mantarı tarttıklarını, 3 kilogram geldiğini anlatan Aymak, "Çapı 40 santimetre. Yıllardır mantar toplarım. İlk defa bu ağırlıkta mantar buldum." dedi.

Tokat'ta bir kişi 3 kilogram ağırlığında mantar buldu

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Anahtar Kelimeler:
Tokat Başçiftlik mantar

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