YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Tokat'ta bir kişinin parmağında sıkışan yüzüğü itfaiyeciler çıkardı

Tokat'ta bir kişinin parmağında sıkışan yüzüğü itfaiyeciler çıkardı

04.09.2022 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta bir kişinin parmağında sıkışan yüzüğü itfaiyeciler çıkardı

Tokat'ta bir kişinin parmağında sıkışan yüzüğü itfaiyeciler çıkardı

Tokat'ın Zile ilçesinde bir kişinin parmağında sıkışan yüzük, itfaiyeciler tarafından kesilerek çıkarıldı.

Adem Kumru (34 ), Yunus Emre Mahallesinde bulunan semt sahasında arkadaşları ile voleybol maçı oynadı. Kumru'nun bir pozisyon sonrası yüzük parmağı kırıldı. Arkadaşları Kumru'yu Zile Devlet Hastanesine götürdü.

Kumru'nun şişen parmağındaki yüzüğü çıkaramayan sağlık görevlileri itfaiyeden yardım istedi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 10 dakikalık çalışması sonucu yüzük çıkarıldı.

İtfaiye ekiplerine teşekkür eden Kumru, "Voleybol topuna vururken ters bir hareketle parmağım kırıldı. Şişen parmağıma yüzük oturdu. Moraran parmağımda inanılmaz acı çektim. Zile Devlet Hastanesi aciline gittim. Görevliler itfaiyeden destek istediler. İtfaiyeci arkadaşlar sağ olsunlar özel makinelerle yüzüğü keserek çıkardılar." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tokat'ta kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandıTokat'ta kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Tapuda "artırılmış gerçeklik" dönemiTapuda "artırılmış gerçeklik" dönemi
Hatay'da kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybettiHatay'da kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Tokat Zile İtfaiye yüzük

Tokat Namaz Vakitleri 5 Eylül Pazartesi

İmsak
04:29
Sabah
05:57
Öğle
12:38
İkindi
16:16
Akşam
19:09
Yatsı
20:32
Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hep aynı şeyi yapıyor! Yatakta yarı çıplak olay paylaşım

Hep aynı şeyi yapıyor! Yatakta yarı çıplak olay paylaşım

Karısının müstehcen pozlarını çekiyor! “Bizi daha güçlü yaptı”

Karısının müstehcen pozlarını çekiyor! “Bizi daha güçlü yaptı”

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Şişme bebekle evlenmişti! Yeni sevgilisini tanıttı

Şişme bebekle evlenmişti! Yeni sevgilisini tanıttı

Böyle doğum görülmedi! Annenin karnını açtı, bebeği görünce...

Böyle doğum görülmedi! Annenin karnını açtı, bebeği görünce...

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.