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Tokat'ta bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

15.01.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında karantinaya alınması gereken yerlerle ilgili durum değerlendirildi.

Bu kapsamda Çat köyünde 7 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildiği duyuruldu.

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