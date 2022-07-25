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Tokat'ta buğday ekili tarlada çıkan yangın söndürüldü

25.07.2022 19:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta buğday ekili tarlada çıkan yangın söndürüldü

Tokat'ta buğday ekili tarlada çıkan yangın söndürüldü

Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan yangında buğday ekili alan yandı.

Alınan bilgiye göre, İstasyon yolu üzerinde Ahmet Demiral'a ait buğday ekili tarlada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar, Zile Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangında, yaklaşık 34 dönümlük buğday ekili alan zarar gördü.

Tokat'ta buğday ekili tarlada çıkan yangın söndürüldü

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yangın Tokat buğday tarlası

Tokat Namaz Vakitleri 25 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:31
Sabah
05:18
Öğle
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İkindi
16:40
Akşam
20:03
Yatsı
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Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER

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