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Tokat’ta çift başlı buzağı doğdu

08.12.2023 08:06 | Son Güncelleme:
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Tokat’ın Niksar ilçesinde inek, çift başlı buzağı dünyaya getirdi, buzağı 1 saat yaşayabildi.

Tokat’ta çift başlı buzağı doğdu

Tokat Niksar’ın Çiçekli Köyü’nde bugün akşam saatlerinde doğum yapan bir ineğin yavrusu görenleri şaşkına çevirdi. Rüsdem Kahraman’a ait olan bir inek doğum yaptı. Doğumun ardından ineğin sahibi gördüğü buzağı karşısında şaşkına döndü, buzağı çift başlı olarak dünyaya geldi. İneğin çift başlı yavru doğurduğunu gören sahibi Rüsdem Kahraman ve köy sakinleri de yavruyu görünce şaşkına döndü. Köy sakinleri köyde ilk defa böyle bir olayın yaşandığını ve şaşırdıklarını ifade etti. Çift başlı buzağı doğumdan 1 saat sonra öldü.

Tokat’ta çift başlı buzağı doğdu

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