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Tokat'ta çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

22.02.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Karayaka beldesinde İsmail Köksal'a ait tek katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenler Erbaa Belediyesi itfaiyesine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonrasında yangın söndürüldü.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

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