Tokat'ta depremlerde hayatını kaybedenler için Yeşilırmak'a çelenk bırakıldı

Tarihi Hıdırlık Köprüsü'nde gerçekleşen etkinliğe Tokat Valisi Numan Hatipoğlu da katıldı.

Hatipoğlu, yaptığı konuşmada, "Çevre Haftası dolayısıyla andığımız deprem şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Bizler de tüm sorumlu birimler olarak Çevre Haftası'nın duyarlılığını tüm bir yıla ve tüm faaliyetlerimize yaymak gibi bir hedef içerisinde olacağız." dedi.

Hazırlanan çelenk katılımcılar tarafından köprünün yanından nehrin sularına bırakıldı.

Etkinlik sonunda Vali Hatipoğlu, etkinliğe katılan çevre gönüllüsü öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

