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Tokat'ta devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

22.10.2021 21:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Tokat'ta kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fikret Özkan'ın kullandığı 31 KAU 28 plakalı kamyonet, Tokat-Almus kara yolu Bakımlı köyü yakınlarında tarlaya devrildi.

Kazada araçta bulunan Yusuf Üzen olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ile yanında bulunan Musa Güler, ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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trafik kazası Tokat

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