Tokat'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

E.K. (44) idaresindeki 06 CEV 789 plakalı otomobil, Niksar-Reşadiye D-100 kara yolu Çavuşbeyli köyü mevkisinde devrildi.

Kazada, sürücü ile S.K. (49), K.T.K. (15) ve M.Ö.K. (7) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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