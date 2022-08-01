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Tokat'ta devrilen traktörün sürücüsü öldü

01.08.2022 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta devrilen traktörün sürücüsü öldü

Tokat'ta devrilen traktörün sürücüsü öldü

Tokat'ın Erbaa ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Endikpınar köyünde Hakkı Sakınmaz'ın kullandığı 60 KF 349 plakalı tuğla yüklü traktör devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Sakınmaz, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Sakınmaz'ın cenazesi Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tokat'ta devrilen traktörün sürücüsü öldü

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