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Tokat'ta diş teknisyeni evinde ölü bulundu

TOKAT HABERLERİ  | 30.11.2020 12:35 | Son Güncelleme

Tokat'ta diş teknisyeni evinde ölü bulundu

Tokat'ta yalnız yaşayan diş teknisyeni evinde ölü bulundu.

Ali Paşa Mahallesi 28. Sokak'ta yalnız yaşayan diş teknisyeni 46 yaşındaki Kadim Akay'dan dünden beri haber alamayan arkadaşları eve geldi. Zilin çalınmasına rağmen kapının açılmaması üzerine çilingir çağrıldı.

Eve giren arkadaşları Akay'ı yerde hareketsiz yattığını gördü. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Akay'ın öldüğünü belirledi.

Savcının incelemesinin ardından Akay'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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